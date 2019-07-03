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  • 03.07.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 10:46

da son dakika! 3 Temmuz ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dün günü 5,6570 seviyelerinden tamamlayan , bugün 5,6440 civarında dengelendi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün 20 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye 96.875'e kadar yükseldikten sonra hafif gerileyerek 96.697'de bulunuyor. Bugün ve oldu? İşte 3 Temmuz güncel döviz kurları...

Son dakika haberi... Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesinin ardından yön bulmaya çalışırken, yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden kısa sürede sonuç alınamayacağı beklentisiyle güvenli liman varlıklara yöneldi. Bunun sonucunda ABD Hazine tahvil getirileri 2016 sonundan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,6327
Satış: 5,6356

EURO
Alış: 6,3574
Satış: 6,3607

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