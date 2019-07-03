Son dakika haberi... Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesinin ardından yön bulmaya çalışırken, yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden kısa sürede sonuç alınamayacağı beklentisiyle güvenli liman varlıklara yöneldi. Bunun sonucunda ABD Hazine tahvil getirileri 2016 sonundan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Temmuz güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,6327
Satış: 5,6356
EURO
Alış: 6,3574
Satış: 6,3607
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