Son dakika haberi... Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesinin ardından yön bulmaya çalışırken, yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden kısa sürede sonuç alınamayacağı beklentisiyle güvenli liman varlıklara yöneldi. Bunun sonucunda ABD Hazine tahvil getirileri 2016 sonundan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,6327

Satış: 5,6356

EURO

Alış: 6,3574

Satış: 6,3607