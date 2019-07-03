Altın fiyatları ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret anlaşmazlığına kısa sürede çözüm bulamayacağı beklentisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesine paralel olarak yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bir haftanın zirvesi olan 1,435.99 dolara kadar çıktıktan sonra yüzde 0.7 artıda 1,427.64 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 3 Temmuz tarihli güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI (3 TEMMUZ)

3 Temmuz Çarşamba günü gram altın 258,26 liradan alınırken, 258,32 liradan satılıyor.