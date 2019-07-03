Enflasyon rakamları az sonra açıklanacak. Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasını milyonlarca kiracı büyük bir merakla bekliyor.

Haziran 2019 enflasyon rakamları içinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması bununla birlikte Temmuz ayı kira artış oranı olarak kullanılacak. Söz mevzusu rakamlar 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü TÜİK tarafından saat 10:00 itibari ile ilan edilecek ve takvim.com.tr sitemiz üzerinden anı anına açıklanacaktır. 2019 yılında yapılan yasal değişim ile beraber kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Bu anlamda kiracılara büyük bir kolaylık sağlanmış oldu ve yüksek enflasyon rakamları altında ezilmesinin önüne geçilmesi sağlandı. Peki Temmuz 2019 kira artış zam oranı açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?