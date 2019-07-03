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  • 04.07.2019 08:48
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 08:48

hesaplama nasıl yapılır? İşte Haziran TEFE ve Temmuz 2019 kira artış oranı

TEFE Haziran 2019 rakamları açıklandı. Açıklanan Haziran 2019 kira oranı ev sahiplerinin kiraya yapabileceği maksimum zam oranı olarak uygulanmakta olup ev sahibi ile kiracı bu oranın altında bir rakama anlaşma hakkına da sahiptir. Burada önemli olan kira sözleşmesi ile belirlenen rakam varsa bu rakamın uygulanacağı, bu rakam yoksa yani kira sözleşmesinde yani yıllık kira zam oranı belirlenmediyse bu durumda TÜİK 12 aylık TÜFE ortalamasını aşmayacak bir rakam olarak belirlenmektedir. 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Yani Haziran ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Temmuz ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlayacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 19,88 olarak uygulanacak.

Enflasyon rakamları az sonra açıklanacak. Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasını milyonlarca kiracı büyük bir merakla bekliyor.
Haziran 2019 enflasyon rakamları içinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması bununla birlikte Temmuz ayı kira artış oranı olarak kullanılacak. Söz mevzusu rakamlar 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü TÜİK tarafından saat 10:00 itibari ile ilan edilecek ve takvim.com.tr sitemiz üzerinden anı anına açıklanacaktır. 2019 yılında yapılan yasal değişim ile beraber kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Bu anlamda kiracılara büyük bir kolaylık sağlanmış oldu ve yüksek enflasyon rakamları altında ezilmesinin önüne geçilmesi sağlandı. Peki Temmuz 2019 kira artış zam oranı açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

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