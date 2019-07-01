Dolar/TL, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesindeki gelişmeler sonrası sert düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde S-400'lerle ilgili Trump tarafından gelen pozitif açıklamalar ve Türkiye'nin resmi söylemine destek verilmesi piyasaları olumlu etkiliyor.

Osaka dönüşü S-400'lerin bir hafta 10 gün içerisinde Türkiye'ye geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den yaptırım beklemediğini yineledi.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşında atılan adımlar ve görüşmelerin yeniden başlamasıyla gelişen ülke paraları dolar karşısında değerlendi.

5.70 SEVİYESİNİN ALTINA İNDİ

Cuma günü 5,75-5,80 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem gününü 0,35 değer kazancıyla 5,7925'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kaybıyla 5,6960 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 6,4610, sterlin/TL ise yüzde 1,8 düşüşle 7,22678 seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,6 azalışla 1,1319, sterlin/dolar 0,2 düşüşle 1,2668 ve dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 96,60 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nden gelen olumlu haberler sonrası artan risk iştahı ile pay piyasaların alıcılı seyrettiğini belirterek, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak PMI verilerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,6350'nin gündeme geleceğini kaydetti.



BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Doların sert düşüşü ile birlikte borsada da G-20 görüşmeleri etkisini gösterdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 2,26 artışla 98 bin 662 puandan başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 2.26 artıla 98 bin 662 puanda başladı. Endeks, geçen haftayı yüzde 0.95 artışla 96 bin 458 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, haftaya yüzde 3.74 artışla 140 bin 219 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.23 ve yüzde 19.68 düzeyindeler.