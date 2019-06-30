Milyonlarca SSK, SGK Bağ-kur ve memur emeklisine müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Artık Temmuz zam oranının belli olması için çok az bir süre kaldı. Bu bağlamda zam tahminleri yapılmaya başlandı. Yapılan tahminlere göre en az yüzde 5.94 oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? 3 Temmuz'daki enflasyon verileri gelirlerde yaşanacak artışı ortaya koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Peki ek ödeme olacak mı? Emeklilerin beklediği en önemli gelişmelerden biri de hiç şüphesiz o olacak. Son beklenti anketindeki tahmine göre ise enflasyon farkı yüzde 1.94'ü bulacak ve Temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak.

Emeklilere son yıllarda birçok konuda kolaylıklar sağlandı. Maaşlar iyileştirildi, intibak yani maaşlar arasında adalet sağlandı, çalışan emeklinin maaşından prim kesme işlemine son verildi. Emeklilerin kazandığı haklardan biri de bayram ikramiyesi.