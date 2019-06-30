Haziran enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. TÜFE'nin sınırlı bir artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle sert düşüş göstermesi bekleniyor. Enflasyonun aylık bazda yüzde 0.05 artış göstermesi beklenirken, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle mayıstaki yüzde 18.71'den yüzde 15.74'e sert gerilemesi bekleniyor. Haziran ayında işlenmemiş gıdada mevsim ürünlerinin tezgahlara daha fazla girmesinin de desteğiyle işlenmemiş gıdanın enflasyona düşürücü etkisi bekleniyor.