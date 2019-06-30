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  • 30.06.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 11:18

de sevindiren gelişme! Yıllık enflasyonda sert düşüş geliyor

2019 yılı Haziran ayına ait enflasyon rakamları 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını da etkileyecek olan enflasyon rakamları, yıllık bazda tahmini olarak 3 puan birden düşecek. Bu düşüşle birlikte yıllık enflasyonun baz etkisiyle yüzde 18.71’den yüzde 15.7’ler seviyesine ineceği öngörülüyor.

Haziran enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. TÜFE'nin sınırlı bir artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle sert düşüş göstermesi bekleniyor. Enflasyonun aylık bazda yüzde 0.05 artış göstermesi beklenirken, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle mayıstaki yüzde 18.71'den yüzde 15.74'e sert gerilemesi bekleniyor. Haziran ayında işlenmemiş gıdada mevsim ürünlerinin tezgahlara daha fazla girmesinin de desteğiyle işlenmemiş gıdanın enflasyona düşürücü etkisi bekleniyor.

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