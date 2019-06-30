Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Temmuz ayında başta emekliler olmak üzere memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek paralarda artış görülecek. Peki maaşlara yapılacak olan Temmuz zammı, başta SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri olmak üzere memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların maaşlarına nasıl yansıyacak?İşte milyonlarca kişinin merak ettiği Temmuz zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

30.06.2019 07:49 - Son Güncelleme: 30.06.2019 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





