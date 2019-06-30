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Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Temmuz ayında başta emekliler olmak üzere memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek paralarda artış görülecek. Peki maaşlara yapılacak olan Temmuz zammı, başta SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri olmak üzere memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların maaşlarına nasıl yansıyacak?İşte milyonlarca kişinin merak ettiği Temmuz zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

30.06.2019 07:49 - Son Güncelleme: 30.06.2019 07:49
Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?
Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Temmuz'da başta emekliler olmak üzere pek çok kesimin geliri artacak.

Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?
Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?
Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?
Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

5 aylık enflasyona göre, emeklilerin zammı yüzde 4.99, memurların ve emeklilerininki ise yüzde 5+0.99 olacak.

Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?
Emekliye Temmuz kazancı! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5+1.94 zam alabilecek.

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