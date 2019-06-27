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  • 27.06.2019 20:02
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 20:02

Üniversite öğrencilerine İŞKUR iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Günlük ücret ne kadar?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvurularının başlamasıyla birlikte yaz tatilini çalışarak değerlendirmek isteyen öğrenciler başvurular hakkında araştırma yapıyor. başvurusu nasıl, nereden yapılır sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, üniversite öğrencilere günlük ne kadar ücret verilecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilere iş imkanı sunan İŞKUR sosyal çalışma programının başvuruları 25 Haziran tarihinde yapılmaya başlandı. Yaz tatilini çalışarak değerlendirmek isteyen binlerce öğrenci sosyal çalışma programı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair merak edilenler...

İŞKUR YAZ İŞİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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