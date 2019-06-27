Üniversite öğrencilerine İŞKUR iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Günlük ücret ne kadar?

Öğrencilere iş imkanı sunan İŞKUR sosyal çalışma programının başvuruları 25 Haziran tarihinde yapılmaya başlandı. Yaz tatilini çalışarak değerlendirmek isteyen binlerce öğrenci sosyal çalışma programı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair merak edilenler...

İŞKUR YAZ İŞİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ