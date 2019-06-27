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  • 27.06.2019 23:07
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 23:07

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Yüz binlerce polis, öğretmen, hemşire ve kamu görevlisi deki son durumu merakla araştırıyor. 3600 ek gösterge yasalaşırsa memurların maaşları ve emekli ikramiyeleri gibi çeşitli alanlarda düzenlemeler yapılacak. sorusu bu nedenle en çok araştırılan konuların arasında yer alıyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı yüz binlerce kamu görevlisi tarafından merakla bekleniyor. Yasanın Meclis'te kabul edilmesi durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin, "3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz." şeklinde konuştu.

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