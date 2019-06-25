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Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? | SSK SGK Bağ-Kur 2019 emekli zam oranı ne kadar olacak?

Ülkemiz genelindeki milyonlarca emekli, kendileri ilgili olan gelişmeleri yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girildi. Oran haftaya belli oluyor. Peki tahminlere göre emekli maaşına gelen zam oranı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

25.06.2019 07:57 - Son Güncelleme: 25.06.2019 07:57
Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? | SSK SGK Bağ-Kur 2019 emekli zam oranı ne kadar olacak?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler, Temmuz zammı için de gün sayıyor.

Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? | SSK SGK Bağ-Kur 2019 emekli zam oranı ne kadar olacak?

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, verileri yakından izliyor.

Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? | SSK SGK Bağ-Kur 2019 emekli zam oranı ne kadar olacak?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.99 çıktı.

Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? | SSK SGK Bağ-Kur 2019 emekli zam oranı ne kadar olacak?

Geriye 1 veri kaldı. Bu da önümüzdeki hafta çarşamba günü belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklamasıyla zam oranı ortaya çıkacak.

Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? | SSK SGK Bağ-Kur 2019 emekli zam oranı ne kadar olacak?

Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahmini ise oranın yüzde 6.7 olabileceğini gösterdi.

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