Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? | SSK SGK Bağ-Kur 2019 emekli zam oranı ne kadar olacak?
Ülkemiz genelindeki milyonlarca emekli, kendileri ilgili olan gelişmeleri yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girildi. Oran haftaya belli oluyor. Peki tahminlere göre emekli maaşına gelen zam oranı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
25.06.2019 07:57
- Son Güncelleme: 25.06.2019 07:57
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