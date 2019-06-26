Beyaz eşyada, mobilya ve araçlarde ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor? 2018 Kasım ayında başlayan ÖTV ve KDV indiriminde süre önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılmış, daha sonra gelen yoğun talep üzerine ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu kampanyanın sona ermesine kısa bir süre kaldı. Peki, beyaz eşyada, mobilya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi ne zaman sona eriyor? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Mobilya, beyaz eşya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi 30 Haziran'da sona erecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.

Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması 30 Haziran'da sona erecek. Ayrıca motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV'nin sıfırlanması da 30 Haziran'da son bulacak.