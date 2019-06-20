Güncel yeni konut taşıt bireysel kredi faiz oranları! 21 Haziran konut kredisi faiz oranları son dakika ne oldu? Ev sahibi olmak isteyen kişiler bankaların yükselen konut kredisi faiz oranları karşısında zorlanmaya devam ederken bazı bankalar ise 0.98 anlaşmalı konut projeleri ile ucuz konut kredisi veriyor. Firma Katkı Paylı konut kredisi kampanyası olarak lanse edilen kampanyada bankalar müşterilerine yüzde 0.98 faiz oranı ile konut kredisi kullanma fırsatı sunarken söz konusu faiz oranı sadece bankalar tarafından ilan edilen anlaşmalı konut projeleri listesi için geçerli oluyor. Şu anda 7 bankanın 0.98 anlaşmalı konut projeleri kampanyaları devam ederken bu kampanyalardan yararlanmak isteyen kişilerin sayıları da hızla artıyor.