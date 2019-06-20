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  • 21.06.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 11:20

Güncel kredi oranları! En uygun krediyi hangi veriyor?

ların konut kredisi oranları hızla yükselmeye devam ederken bazı bankaların 0.98 konut kredisi kampanyası devam ediyor. Ev almak isteyenler dikkat! 21 Haziran en uygun kredi veren bankalar hangileri? Güncel kredi ! En düşük faiz oranlı bankalar. Ortaya çıkabilecek ihtiyaçların giderilebilmesi için bankalar kredi kampanyaları düzenlemektedir. Müşterilerin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için düzenlenen kredi kampanyaları kapsamında bankaların büyük çoğunluğu 3 ay erteleme olanağı ile 48 aya varan vadelerle düşük faiz oranıyla kredi sağlamaktadır. En uygun faizli kredilere internetten başvuru yapılabilmekte, aylık düşük ödeme avantajıyla kredi müşterilerle buluşturulmaktadır.

Güncel yeni konut taşıt bireysel kredi faiz oranları! 21 Haziran konut kredisi faiz oranları son dakika ne oldu? Ev sahibi olmak isteyen kişiler bankaların yükselen konut kredisi faiz oranları karşısında zorlanmaya devam ederken bazı bankalar ise 0.98 anlaşmalı konut projeleri ile ucuz konut kredisi veriyor. Firma Katkı Paylı konut kredisi kampanyası olarak lanse edilen kampanyada bankalar müşterilerine yüzde 0.98 faiz oranı ile konut kredisi kullanma fırsatı sunarken söz konusu faiz oranı sadece bankalar tarafından ilan edilen anlaşmalı konut projeleri listesi için geçerli oluyor. Şu anda 7 bankanın 0.98 anlaşmalı konut projeleri kampanyaları devam ederken bu kampanyalardan yararlanmak isteyen kişilerin sayıları da hızla artıyor.

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