Gençlere iş+sigorta

'ın açıkladığı ve100 bine yakın öğrenciyeilk kez sigortalı olma kapısıaçacakiçin başvurularbugün başlıyor. Türkiyeİş Kurumu'nun internetsayfası üzerinden yapılacakbaşvurular,'dasona erecek. Kayıt yaptıranöğrenciler kendilerineuygun 3 programı seçecek.Öğrenciler 5 Temmuz'dayapılacak kura sonucunagöre belirlenecek. Çalışmasüresi Temmuz, Ağustos,Eylül olmak üzere 3 ayolacak. Gençlerin elinetoplamgeçecek.Program doğanınkorunması, kültürel mirasınrestorasyonu, korunması vetanıtılması, kütüphanelerinbakımı ve düzeni, kamukurumlarının kültürelve sosyal hizmetlerinindesteklenmesi olmak üzere 4alanda düzenleniyor.18 yaşını doldurmayanüniversite öğrencileri, yazdöneminde ders alanlar,çalışanlar, staj yapanlarkatılamayacak.Öğrenciler, programakatılım sağladıkları hergün içinödemealacak, primleri yatırılacak.Program haftada 3 günolacak, Temmuz'daödenecek.