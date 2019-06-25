Gençlere iş+sigorta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 100 bine yakın öğrenciye ilk kez sigortalı olma kapısı açacak Sosyal Çalışma Programı için başvurular bugün başlıyor. Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfası üzerinden yapılacak başvurular, 28 Haziran'da sona erecek. Kayıt yaptıran öğrenciler kendilerine uygun 3 programı seçecek. Öğrenciler 5 Temmuz'da yapılacak kura sonucuna göre belirlenecek. Çalışma süresi Temmuz, Ağustos, Eylül olmak üzere 3 ay olacak. Gençlerin eline toplam 2 bin 500 lira geçecek.
Program doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi olmak üzere 4 alanda düzenleniyor.
18 yaşını doldurmayan üniversite öğrencileri, yaz döneminde ders alanlar, çalışanlar, staj yapanlar katılamayacak.
Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 lira ödeme alacak, primleri yatırılacak. Program haftada 3 gün olacak, Temmuz'da 808 lira ödenecek.
Hazal ATEŞ
Program doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi olmak üzere 4 alanda düzenleniyor.
18 yaşını doldurmayan üniversite öğrencileri, yaz döneminde ders alanlar, çalışanlar, staj yapanlar katılamayacak.
Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 lira ödeme alacak, primleri yatırılacak. Program haftada 3 gün olacak, Temmuz'da 808 lira ödenecek.
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.