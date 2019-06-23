Altın ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sezonu da açıldı. Altın satışları ise buna paralel olarak arttı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.745,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Haziran canlı altın fiyatları... Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı düşünenler altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor.