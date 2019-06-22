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yeni mezunlarını verdi

Piri Reis yeni mezunlarını verdi
PİRİ Reis Üniversitesi 2018- 2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Tuzla deniz kampüsünde gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan, üniversitenin mezun sayısının bin 100'ü aştığını ve mezunların yüzde 70'ten fazlasının iş imkanı bulduğunu belirtti. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran da "Dünya ticaretinin yüzde 83'ü deniz yoluyla yapılmaktadır. Denizcilik sektörü buna bağlı olarak gelişmektedir" dedi.

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