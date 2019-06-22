Doğaseverler Offroad Fest’te buluştu

Asfalt ve gürültüyü geride bırakıp, doğa ve huzurla kucaklaşmak isteyen binlerce kişi, geçtiğimiz hafta sonu '4x4 Dünyası Offroad Fest'te bir araya geldi. Ortak bir tutku ve kültürü paylaşan katılımcılar, Mudurnu'da düzenlenen festivalde etkinlikler, eğitim ve atölye çalışmalarıyla bir araya geldi.