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  • 21.06.2019 18:02
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 18:05

TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte TOKİ il il kura tarihleri...

TOKİ tarafından 50 bin konut projesi için her ilde ayrı ayrı kura çekilişi yapılıyor. Sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. Peki, TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura tarihleri...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş "TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekilişleri ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ

İstanbul'da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı'nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

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