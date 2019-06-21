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  • 21.06.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 10:35

de : Bakan'dan 3600 ek gösterge müjdesi

ile ilgili açıklamaları gelmeye devam ediyor. 3600 ek gösterge flaş açıklaması İçişleri Bakanı'ndan geldi. İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi: "3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz'' dedi. 3600 ek göstergenin yasalaşması durumunda öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi memurların maaşlarında iyileştirme sağlanacak. Bu nedenle binlerce kamu görevlisi 3600 ek göstergede sorusuna yanıt arıyor. Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Peki, 3600 ek gösterge son dakika açıklaması en son durum nedir? , ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge son dakika açıklaması en son durum ne? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanı, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi: İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi: "3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. 3600 ek göstergedeki son gelişmeler yüz binlerce kamu görevlisi tarafından merakla bekleniyor. Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Peki, 3600 ek göstergede en son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak ve kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...

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