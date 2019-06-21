3600 ek gösterge son dakika açıklaması en son durum ne? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanı, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi: İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi: "3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. 3600 ek göstergedeki son gelişmeler yüz binlerce kamu görevlisi tarafından merakla bekleniyor. Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Peki, 3600 ek göstergede en son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak ve kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...