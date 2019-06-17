3600 ek gösterge çıktı mı? Af çıkacak mı? Son dakika hal yasası 3600 ek gösterge af haberleri! Hal yasası nasıl olacak?
İçişleri Bakanı binlerce kamu personeli tarafından merakla beklenen 3600 ek gösterge hakkında müjdeli haber geldi.. Bakan 3600 ek göstergenin 2019 yılı sona ermeden çıkabileceğini sözlerine ekledi ve " hükümetimizin bu konuda sözü var" dedi. Memur ile emekli 3600 ek gösterge zammının kaç TL olduğu taraflarca sorgulanıyor. Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini içine alacak bir biçimde genişletilmesi talebinde bulunuyor. İmza atılacak düzenleme ile birlikte polis, öğretmen, din görevlileri ve hemşireler, ek göstergelerinin yükseltilmesini bekliyor. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı? Af çıkacak mı? Son dakika hal yasası 3600 ek gösterge af haberleri! Hal yasası nasıl olacak?
3600 ek gösterge çıktı mı? Af çıkacak mı? Son dakika hal yasası 3600 ek gösterge af haberleri! Hal yasası nasıl olacak? 3600 ek gösterge memurların çalışırken aldıkları maaşları artırıyor. Ancak, ek göstergenin esas faydası emekli ikramiyesi ve emekli aylığında görülüyor. Ek göstergenin 3600'e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan kapsamdaki memurların emekli aylığı 642 TL ile 727 TL arasında artacak. Emekli aylığındaki artıştan, daha önce emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacak kişiler yararlanacak. 3600 ek gösterge emekli ikramiyesinde ise 25 yıl hizmeti bulunan memurlar için 20 bin 600 lira ile 28 bin 800 lira arasında artış anlamına geliyor. İkramiye tutarı, her hizmet yılı için 824 lira ile bin 152 lira arasında artıyor. Dolayısıyla hizmet süresi arttıkça ikramiye farkı da artıyor.
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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.
3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak.