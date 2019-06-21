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  • 21.06.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 10:06

Gram ve ne kadar? 21.06.2019

hem yatırım bununla birlikte hediyeleşme için önem taşıyor. Türkiye'de yastık altında büyük bir yeri olan , fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini a bırakıyor. Altın fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği mevzular arasında içeriyor. Artışa devam eden gram altın haftanın son işlem gününe 260,7 lira seviyesinden başladı. ’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,39 artışla 255,5 liradan tamamladı. Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Peki altın fiyatları Kapalıçarşı , gram altın çeyrek ? Altın fiyatları neden yükseliyor?

Altın fiyatları her zaman vatandaşların gözdesi olmuştur. Türkiye'de en önemli yatırım aracı altındır ve bu sebepten ötürü altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde yükselişler meydana geliyor. Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı düşünenler altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor. Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Peki 21 Haziran altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatları neden artıyor? İşte tüm detaylar

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