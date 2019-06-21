Altın fiyatları her zaman vatandaşların gözdesi olmuştur. Türkiye'de en önemli yatırım aracı altındır ve bu sebepten ötürü altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde yükselişler meydana geliyor. Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı düşünenler altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor. Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Peki 21 Haziran altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatları neden artıyor? İşte tüm detaylar