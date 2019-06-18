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  • 18.06.2019 22:14
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 22:14

de en son durum ne? Ek gösterge ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

deki son gelişmeler yüz binlerce kamu görevlisi tarafından merakla bekleniyor. Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Peki, 3600 ek göstergede en son durum ne? ve kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...

3600 ek göstergenin yasalaşması durumunda öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi memurların maaşlarında iyileştirme sağlanacak. Bu nedenle binlerce kamu görevlisi 3600 ek göstergede en son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? İşte 3600 göstergeye ilişkin son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Yakın bir zamanda Meclis gündemine gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

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