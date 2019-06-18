3600 ek göstergenin yasalaşması durumunda öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi memurların maaşlarında iyileştirme sağlanacak. Bu nedenle binlerce kamu görevlisi 3600 ek göstergede en son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? İşte 3600 göstergeye ilişkin son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Yakın bir zamanda Meclis gündemine gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.