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  • 21.06.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 15:34

Temmuz ayı milyonlarca kişi için ayı demek! Peki e zam gelecek mi?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş mı ve memur maaş zammı netleşmeye başladı. Bunun birlikte çalışanları gözünü TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevirdi.

Temmuz ayı milyonlarca kişi için zam ayı demek. Temmuz'da asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşımız maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 2019 Asgari ücret zam oranı geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 26,05 oranında olmuştu. Ayrıca 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

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