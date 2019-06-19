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  • 19.06.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 09:37

son dakika! 19 Haziran ve , kaç TL oldu? Güncel

da son dakika... Dolar/TL Trump'ın Fed'e yönelik mesajlarıyla düşerken, günü 5.82 seviyelerinde kapattı. Yatırımcılar doların Fed kararı sonrası gücünü koruyup koruyamayacağını izliyor olacaklar. Fed'in bu akşam sonuçlanacak toplantıda para politikasında değişiklik yapmaması, ancak bir sonraki toplantının yapılacağı Temmuz'da faiz indirimine zemin hazırlaması bekleniyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 19 Haziran güncel ...

Dolar, ECB'nin sürpriz şekilde para politikasında daha fazla gevşemeye gidebileceğini açıklamasının ardından iki haftanın zirvesinde tutunurken, yatırımcılar Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararını bekliyorlar. Dolar endeksi dün 97.766 ile 3 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra bugün 97.615 seviyesinde yatay seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (19 HAZİRAN)

DOLAR
Alış: 5,8673
Satış: 5,8721

EURO
Alış: 6,5711
Satış: 6,5768

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