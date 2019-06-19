Dolar, ECB'nin sürpriz şekilde para politikasında daha fazla gevşemeye gidebileceğini açıklamasının ardından iki haftanın zirvesinde tutunurken, yatırımcılar Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararını bekliyorlar. Dolar endeksi dün 97.766 ile 3 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra bugün 97.615 seviyesinde yatay seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR? (19 HAZİRAN)
DOLAR
Alış: 5,8673
Satış: 5,8721
EURO
Alış: 6,5711
Satış: 6,5768
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