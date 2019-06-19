Dolar, ECB'nin sürpriz şekilde para politikasında daha fazla gevşemeye gidebileceğini açıklamasının ardından iki haftanın zirvesinde tutunurken, yatırımcılar Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararını bekliyorlar. Dolar endeksi dün 97.766 ile 3 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra bugün 97.615 seviyesinde yatay seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (19 HAZİRAN)

DOLAR

Alış: 5,8673

Satış: 5,8721

EURO

Alış: 6,5711

Satış: 6,5768