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İşçi olarak girdi 7 yılda patron oldu

İşçi olarak girdi 7 yılda patron oldu
Muş'ta 21 yıl önce işçi olarak girdiği plastik bidon fabrikasının 7 yıl sonra patronu olan Mahsum Özdemir; 40 personel istihdam ederken, ülke ekonomisine de yılda 7 milyon liralık katkı sağlıyor. Fabrika her yıl 800 ton hammadde işliyor. Bölgede tek üretim yapan plastik bidon fabrikasına sahip olduklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu: "1998'de firmada işe başladım. Çeşitli kademelerde görev aldım. 7 yıl sonra firma sahipleri fabrikayı bana devretti. Ödemelerimde bana yardımcı oldular. 2 arkadaşımı ortak aldım. Firmayı çalıştırarak taksitlerimi ödedikten sonra devlet desteklerine başvurdum, firmamı bugüne kadar getirdim."

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