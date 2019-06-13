13 Haziran en uygun kredi veren bankalar hangileri? Güncel Bayram kredisi faiz oranları! En düşük faiz oranlı bankalar. 2019 yılında bankalar kredi için en düşük faiz oranı verebilmek için rekabet içerisine girmiştir. İşte 2019 güncel en düşük faiz oranlarıyla en uygun kredi sağlayan bankalar ve kampanya detaylarını haberimizde topladık. Ev sahibi olmak isteyen kişiler bankaların yükselen konut kredisi faiz oranları karşısında zorlanmaya devam ederken bazı bankalar ise 0.98 anlaşmalı konut projeleri ile ucuz konut kredisi veriyor. Şu anda 7 bankanın 0.98 anlaşmalı konut projeleri kampanyaları devam ederken bu kampanyalardan yararlanmak isteyen kişilerin sayıları da hızla artıyor.

Seçimden sonra yükselen faiz oranları ne yazık ki ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişilerin sırtına binen faiz yükünü arttırdı. Özellikle faizlerin artış trendine girdiği bu dönemde sunulan krediler cazip avantajlar sunuyor. İşte 13 Haziran en uygun kredi veren bankalar hangileri? En düşük faiz oranlı bankalar.