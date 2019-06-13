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25 milyarlık destek müjdesi! Bakan Albayrak, 'lere ilişkin yeni destek paketini açıkladı


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen ay açıkladığı 'İleri, Verimli, Milli Endüstri Finansman Paketi'nin ardından, tüm işletmeler için yeni bir destek paketi müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi ve 12 bankanın katılımıyla ve işletmeler için 'Ekonomi Değer Kredi Paketi' adıyla 25 milyar liralık yeni destek paketi devreye alınacak. Bankaların sunacağı kredi, enflasyona endeksli değişken faizli olacak, 'deki düşüş kredi maliyetini de azaltacak. Türk Lirası kredilerde faiz ve vade koşulları '6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4', '6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4.5' olarak belirlendi. Ciroya göre 5 milyon lira ile 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak.


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