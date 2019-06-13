13 Haziran en uygun kredi veren bankalar hangileri? Güncel Bayram kredisi faiz oranları! En düşük faiz oranlı bankalar. 2019 yılında bankalar kredi için en düşük faiz oranı verebilmek için rekabet içerisine girmiştir. İşte 2019 güncel en düşük faiz oranlarıyla en uygun kredi sağlayan bankalar ve kampanya detaylarını haberimizde topladık. Ev sahibi olmak isteyen kişiler bankaların yükselen konut kredisi faiz oranları karşısında zorlanmaya devam ederken bazı bankalar ise 0.98 anlaşmalı konut projeleri ile ucuz konut kredisi veriyor.