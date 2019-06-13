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  • 14.06.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 16:05

ile çalışan vatandaşlarımız Temmuz mını merak ediyor

Temmuz ayına artık az bir süre kaldı. ile çalışan vatandaşlarımız aldıkları ücrete zan gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Bu bağlamda internette araştırmalar yapıyorlar. Temmuz ayında emekli ve memura yapılacak mın belli olmasının ardından, en son 2019 yılının Ocak ayında zamlanmış olan asgari ücrete de zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Emekli maaşlarına ve memurlara Temmuz ayında zam yapılacak olmasının ardından asgari ücretle çalışanlarında gözü kulağı yeni zam haberinde. Maaşlarına yapılmasını bekledikleri Temmuz ayı zammını araştıran çalışanlar için detayları öğrenebilecekleri bir haber hazırladık. Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Günlük kararlaştırılan ücret 30 gün sayısı ile çarpılarak aylık miktar belirlenir.

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