Emekli maaşlarına ve memurlara Temmuz ayında zam yapılacak olmasının ardından asgari ücretle çalışanlarında gözü kulağı yeni zam haberinde. Maaşlarına yapılmasını bekledikleri Temmuz ayı zammını araştıran çalışanlar için detayları öğrenebilecekleri bir haber hazırladık. Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Günlük kararlaştırılan ücret 30 gün sayısı ile çarpılarak aylık miktar belirlenir.