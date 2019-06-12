2019 yılı memur Temmuz enflasyon farkı son dakika zam oranı yüzde kaç? Memur maaşı Temmuz ayı 3 zam yapılacak. 3 milyon memurun sabırsızlıkla beklediği 2019 memur maaşları netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon yüzde 10.64 olarak açıklandı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı verilmesi kesinleşti. Toplam zam oranı yüzde 11.14'e çıktı. Peki hangi memur ne kadar maaş alacak? Memurların maaş zamları her 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor. Temmuz ayında yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memurlar Ocak ayında yine toplu sözleşmede belirlenen enflasyon farkı olmadan yüzde 4 oranında zam alacak. Önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni zam oranları ise 2019 yılında toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek