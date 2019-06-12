Altın fiyatları dün bir haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra ABD-Çin ticaret geriliminde tırmanmanın etkisiyle değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,319.35 dolar ile 3 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.4 artıda 1,332.14 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

12 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (12 HAZİRAN)

12 Haziran Çarşamba gram altın 250,14 liradan alınırken, 250,13 liradan satılıyor.