Gayrimenkul kiralamalarında ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapılıyor. Kira bedeline yapılacak olan zam oranı ve koşulları Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Haziran ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre yapılacak. TÜFE'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında açıklanıyor.