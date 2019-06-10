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  • 11.06.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 14:12

2019 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar?

Konut veya işyeri kira sözleşmeleri Haziran ayı içerisinde yenilenecek kiracılara ne kadar yapılacağı rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. Haziran ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre yapılacak. 'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında yürürlüğe konuldu. Haziran ayı kira artışı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Gayrimenkul kiralamalarında ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapılıyor. Kira bedeline yapılacak olan zam oranı ve koşulları Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Haziran ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre yapılacak. TÜFE'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında açıklanıyor.

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