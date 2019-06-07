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  • 07.06.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 18:54

de son durum ne? , kimleri kapsıyor?

için meraklı bekleyiş devam ediyor. Yüz binlerce polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeleri takip ediyor. sorusu bu nedenle en çok araştırılan konuların arasında yer alıyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...

Kamu çalışanlarının maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış sağlayacağı 3600 ek göstergedeki son durum merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, din görevlileri, polis, öğretmen ve hemşire mesleğindeki vatandaşlara 3600 ek gösterge müjdesi vermişti. Bu kapsamda çalışmaların sürdüğü biliniyor. 1.5 milyon kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge için 250 bin memur dilekçesini bekletiyor. İşte 3600 ek gösterge son durum...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar konu Meclis'te görüşüldükten sonra belli olacak.

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