Emekli son dakika ek (ödeme) zammı! 2019 yeni SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi Temmuz maaşı kaç para olacak? Emeklilerin Temmuz zammı ile birlikte hem maaşları hem de ek ödemelerinde artış görülecek. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ki yüzde 5.99 olarak çıktı. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 6.7, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.7 zam yapılabilecek. Peki emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların güncel maaşları ne kadar olacak? İşte emekli ve memurların merak ettiği o detaylar...