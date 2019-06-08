2019 Temmuz zammı ile emekli maaşı kaç para olacak? SGK, SSK Bağkur emeklisine en az 1.200 TL
2019 Temmuz zammı ile emekli maaşı kaç para olacak? SGK, SSK Bağkur emeklisine en az 1.200 TL. Türkiye'de yaşayan milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında gerçekleşecek olan zamda. Bayram ikramiyesinin ardından gündemlerini temmuz zammına çeviren emekliler en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. İşte Emekli temmuz zammı ile ilgili son ayrıntılar... Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. Geriye 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 6.7 olabileceğini gösterdi. Peki emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin merakla beklediği o detaylar...
Emekliler bir yandan bu yılın ilk bayram ikramiyesini almanın sevincini yaşarken, bir yandan da gözünü Temmuz zammına çevirdi. Emeklilerin 1000 TL'lik Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplara yatırıldı. Ramazan Bayramı ikramiyesinin ardından ise geriye SSK ve Bağ-Kur'luların Temmuz zammı kaldı. Bu süreçte emekliler sık sık 'Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak' 'en düşük emekli maaşı ne kadar' sorgulamalarını internet üzerinden yapıyor. Pazartesi günü Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte zam oranı şekillenecek. Uzmanların tahminine göre en düşük maaş 1200 TL'yi aşacak.
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