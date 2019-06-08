2019 Temmuz zammı ile emekli maaşı kaç para olacak? SGK, SSK Bağkur emeklisine en az 1.200 TL

2019 Temmuz zammı ile emekli maaşı kaç para olacak? SGK, SSK Bağkur emeklisine en az 1.200 TL. Türkiye'de yaşayan milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında gerçekleşecek olan zamda. Bayram ikramiyesinin ardından gündemlerini temmuz zammına çeviren emekliler en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. İşte Emekli temmuz zammı ile ilgili son ayrıntılar... Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. Geriye 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 6.7 olabileceğini gösterdi. Peki emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin merakla beklediği o detaylar...

08.06.2019 11:12 - Son Güncelleme: 08.06.2019 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





