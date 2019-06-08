GaleriEkonomi

Emekliye ek zam! Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Emeklilerin Temmuz zammı ile birlikte hem maaşları hem de ek ödemelerinde artış görülecek. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ki yüzde 5.99 olarak çıktı. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 6.7, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.7 zam yapılabilecek. Peki emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların güncel maaşları ne kadar olacak? İşte emekli ve memurların merak ettiği o detaylar...

08.06.2019 07:58 - Son Güncelleme: 08.06.2019 10:05
Emekliye ek zam! Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli Temmuz zammı için gün sayıyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Emekliye ek zam! Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Temmuz'da; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliye ek zam! Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ki yüzde 5.99 olarak çıktı.

Emekliye ek zam! Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 6.7, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.7 zam yapılabilecek.

Emekliye ek zam! Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

SINIR YÜKSELECEK
Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı SGK Bağkur Temmuz emekli maaşı zam oranı - Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Son dakika emekli maaşı zammı haberi...
SGK Bağkur Temmuz emekli maaşı zam oranı - Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Son dakika emekli maaşı zammı haberi...