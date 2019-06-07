TOKİ alt gelir grubu konut projeleri ile sosyal konut üretimine tüm hızı ile devam ediyor. Bir yandan 50 bin konut projesi için başvuruları kabul eden TOKİ bir yandan da yeni konut üretimi için ihaleler düzenlemeye devam ediyor. Kurum satışların Ziraat Bankası ya da Halkbank şubeleri üzerinden yaparken her proje için yayımlanan ilanda hangi banka ve şubeleri üzerinden başvuruda bulunulabileceği belirtiliyor. 3 bin 20 adet konut kurasız olarak TOKİ tarafından satışa sunuldu.