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  • 09.06.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 17:44

konutları başvuru şartları evrakları! TOKİ'den 304 lira taksitle ucuz konut

Son dönemde sık sık yüksek peşinat tutarları ile eleştiri konusu olan yoksul grubu konut projeleri ile düşük peşinat ve taksit tutarları ile ev sahibi yapıyor! 2019 TOKİ evleri alt gelir grubu kurasız 304 lira taksitle! başvuru şartları evrakları! İdaresi (TOKİ), bir yandan 50 bin sosyal konutun kuralarını çekerken bir yandan da dar gelirli ve emekliler için konut satışına devam ediyor.

TOKİ alt gelir grubu konut projeleri ile sosyal konut üretimine tüm hızı ile devam ediyor. Bir yandan 50 bin konut projesi için başvuruları kabul eden TOKİ bir yandan da yeni konut üretimi için ihaleler düzenlemeye devam ediyor. Kurum satışların Ziraat Bankası ya da Halkbank şubeleri üzerinden yaparken her proje için yayımlanan ilanda hangi banka ve şubeleri üzerinden başvuruda bulunulabileceği belirtiliyor. 3 bin 20 adet konut kurasız olarak TOKİ tarafından satışa sunuldu.

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