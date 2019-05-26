Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.05.2019 22:53
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 22:54

TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara il il çekilişleri ne zaman? İşte ...

TOKİ 50 bin konut çekilişleri için başvuruda bulunan vatandaşlar hangi ilde kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kura çekiliş için geri sayım başladı. Peki, TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara il il çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte il il nin tarihleri...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut çekilişleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce kişi TOKİ kura çekilişlerinin tarihini araştırıyor. İşte il il TOKİ kura çekilişlerinin tarihleri...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara il il çekilişleri ne zaman? İşte TOKİ kura çekiliş tarihleri...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri