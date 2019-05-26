Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut çekilişleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce kişi TOKİ kura çekilişlerinin tarihini araştırıyor. İşte il il TOKİ kura çekilişlerinin tarihleri...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.