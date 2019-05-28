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50 bin konutluk dönüşüm

50 bin konutluk dönüşüm
Çevre Bakanlığı tarafından kurulan, kentsel dönüşümde için çalışan özel ekip, çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da ilk etapta 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü başlatacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, "Belediyelerimize riskli alanların bildirilmesi talimatını vermiştik ve süremiz doldu. Yakın zamanda da İstanbul'a ilişkin eylem planımızı hazırlayacağız. Eylem planı içerisinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek bir acil eylem planını da eliyle yapıyor olacağız. 50 bin konuta aynı anda başlamak suretiyle yaraya merhem uygulayacağız" dedi.

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