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  • 05.06.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 10:33

5 Haziran en uygun kredi veren lar hangileri?

Ortaya çıkabilecek ihtiyaçların giderilebilmesi için lar kredi kampanyaları düzenlemektedir.

Kredi veren bankalar kampanyalarını tek tek açıklamaya devam ederken ne yazık ki en düşük kredi faiz oranı yüzde 1.90 seviyesine sıçradı. Seçimden önce en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.53 olarak uygulanıyordu.

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