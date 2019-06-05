Kredi veren bankalar kampanyalarını tek tek açıklamaya devam ederken ne yazık ki en düşük kredi faiz oranı yüzde 1.90 seviyesine sıçradı. Seçimden önce en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.53 olarak uygulanıyordu.
Kredi veren bankalar kampanyalarını tek tek açıklamaya devam ederken ne yazık ki en düşük kredi faiz oranı yüzde 1.90 seviyesine sıçradı. Seçimden önce en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.53 olarak uygulanıyordu.
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