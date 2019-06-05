Esnaf bayram edecek! Cirolar yüzde 50 artıyor

Haziran ayı esnafın yüzünü güldürecek. Ramazan Bayramı ve Babalar Günü'ne, okulların kapanması nedeniyle yapılacak hediye alışverişleri ve erken ödenen emekli ikramiyeleri de eklenince haziranda alışveriş rekoru kırılması bekleniyor. Esnaf normal bir ayla kıyaslandığında cirolarda yüzde 50'ye yakın artış öngörüyor.



CİROYA İKRAMİYE KATKISI

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın haziranda nefes alacağını, sadece emekli ikramiyelerinin esnaf cirolarına etkisinin de en az yüzde 10 civarında olacağını kaydetti. Vatandaş açısından da verilen ikramiyelerin bayram harçlığı olduğunu dile getiren Palandöken, "Vatandaş maaşlarını evinin ihtiyaçları ya da kredi kartlarını ödemek için zaten kullanacaktı. İkramiyeler ise kredi kartlarına yüklenmenin önüne geçecek" ifadelerini kullandı.



ANADOLU KAZANACAK

Bayram öncesi yapılan ikramiye ödemelerinin ilk etapta market alışverişlerinde harcanacağını ifade eden yerel marketlerin temsilcisi Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, vatandaşın bayram tatili için tercih ettiği bölgeler ile memleketlerinde nakit paralarını harcayacaklarını dolayısıyla şehirlere nazaran Anadolu'da daha yüksek ciro artışlarının söz konusu olacağını söyledi



700 MİLYONLUK BAYRAM ETKİSİ

Bayram ve Babalar Günü nedeniyle cirolarında yüzde 25 artış bekleyen perakendeciler ise, 31 Mayıs'ta ödenen emekli ikramiyelerinin de piyasaya pozitif yansıyacağı görüşünde birleşiyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bayram ve tatil alışverişlerinin asıl etkisini haziran başında görmeye başladıklarını, sadece bayram alışverişlerinin BMD markaları için 600-700 milyon liralık bir etki yaratacağını kaydetti. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise, okulların kapanması ile hareketlenen satışların, Babalar Günü ile taçlanmasını beklediklerini, arada verilen ikramiye müjdesinin ise hareketin devamını sağlayacağını ve satışlara pozitif yansıyacağını kaydetti.