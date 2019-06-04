PTTbank kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT tüketici kredisi faiz oranı 2019! PTT'den kredi nasıl alınır?

Şirket tarafından 2010 yılından bu yana yönetilen "PTT Kredi Platformu" ile anlaşmalı olduğu 5 bankaya krediaracılık hizmeti verdiği belirtilen açıklamada, ilk olarak PTT personeli ve emekli maaş müşterilerini kapsayan "Tüketici Kredisi" uygulamasının, yapılan çalışmalar sonunda tüm vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi. PTT tüketici kredisi müjdesi verdi. PTT'den yapılan açıklamada, 2018 yılında AktifBank ile varılan anlaşmaya dikkat çekildi ve 60 ay vadeye kadar kredi imkanı sunulacağı duyuruldu. PTT'nin bu hamlesi binlerce kişi tarafından merak konusu oldu. PTT'nin son dakika açıklamasının ardından, "PTTbank kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT tüketici kredisi faiz oranı ne?" soruları yoğun şekilde aranıyor. Peki, PTTbank kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT tüketici kredisi faiz oranı ne? İşte PTT kredisi ile ilgili detaylar...