PTTbank kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT tüketici kredisi faiz oranı 2019! PTT'den kredi nasıl alınır?
Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), daha önce sadece kurum çalışanları ve emeklilerine sunduğu "Tüketici Kredisi" hizmetini müşterilerine de vermeye başladı. PTT AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin Aktifbank ile imzaladığı protokol kapsamında, "Tüketici Kredisi" uygulamasının teknik altyapı çalışmalarına geçen yıl sonu itibarıyla başlandığı hatırlatıldı. Bu açıklamalardan sonra vatandaşlar PTT kredisi almak için araştırmaya başladılar bile. En çok da PTT kredi başvurusunun nasıl yapılacağı ve faiz oranının ne olacağı sorgulanıyor. Peki, PTTbank kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT tüketici kredisi faiz oranı ne? İşte PTT tüketici kredisi faiz oranı ve başvuru şartları...
Şirket tarafından 2010 yılından bu yana yönetilen "PTT Kredi Platformu" ile anlaşmalı olduğu 5 bankaya krediaracılık hizmeti verdiği belirtilen açıklamada, ilk olarak PTT personeli ve emekli maaş müşterilerini kapsayan "Tüketici Kredisi" uygulamasının, yapılan çalışmalar sonunda tüm vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi. PTT tüketici kredisi müjdesi verdi. PTT'den yapılan açıklamada, 2018 yılında AktifBank ile varılan anlaşmaya dikkat çekildi ve 60 ay vadeye kadar kredi imkanı sunulacağı duyuruldu. PTT'nin bu hamlesi binlerce kişi tarafından merak konusu oldu. PTT'nin son dakika açıklamasının ardından, "PTTbank kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT tüketici kredisi faiz oranı ne?" soruları yoğun şekilde aranıyor. Peki, PTTbank kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT tüketici kredisi faiz oranı ne? İşte PTT kredisi ile ilgili detaylar...
PTT TÜKETİCİ KREDİSİ VERECEK
Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), daha önce sadece kurum çalışanları ve emeklilerine sunduğu "Tüketici Kredisi" hizmetini müşterilerine de vermeye başladı.
PTT AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin Aktifbank ile imzaladığı protokol kapsamında, "Tüketici Kredisi" uygulamasının teknik altyapı çalışmalarına geçen yıl sonu itibarıyla başlandığı hatırlatıldı.
Şirket tarafından 2010 yılından bu yana yönetilen "PTT Kredi Platformu" ile anlaşmalı olduğu 5 bankaya kredi aracılık hizmeti verdiği belirtilen açıklamada, ilk olarak PTT personeli ve emekli maaş müşterilerini kapsayan "Tüketici Kredisi" uygulamasının, yapılan çalışmalar sonunda tüm vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.
Teknik çalışma ve test süreçleri 3,5 ayda tamamlanan "Tüketici Kredisi" uygulamasının, pilot bölge seçilen İstanbul'da başladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yaygın iş yeri ağıyla hizmet veren PTT AŞ sayesinde, birçok banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerlerinde de tüketici kredisine kolayca ulaşılabilecek. PTT AŞ, 2019 yılı sonuna kadar anlaşma sağlayacağı bankalar üzerinden, yeni kampanyalarla tüm müşterilerine kredi hizmeti sunmaya devam edecek. İhtiyaç sahipleri PTT Tüketici Kredisi'ne, sadece nüfus cüzdanları veya TC kimlik kartlarıyla başvuru yapabilecek. Kredinin ilgili banka tarafından onaylanmasının ardından, kişinin gelir durumunu belgelendirmesiyle kredi işlemi tamamlanmış olacak ve kredi aynı gün verilebilecek. PTT AŞ müşterileri, 60 ay vadeye kadar kredi başvurusu gerçekleştirebilecek."
PTT TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANI NE?
PTT tüketici kredisini anlaşmalı bankaların desteği ile sağlıyor. PTT daha önce kendi sisteminden emekli olanlara bu imkanı sağlıyordu. PTT'nin anlaşmalı olduğu bankalar şöyle;
Aktifbank, Denizbank, TEB, ING Bank, Burganbank
Bankalardan sağlanan kredilerin faizleri şöyle;