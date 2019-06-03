En ucuzu 4.2 milyon TL

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin'in Türkiye'de en fazla ilgi gören modeli DB11'in 5.2 litrelik V12 motorlu AMR versiyonu Aston Martin İstanbul Showroom'una geldi. 640 beygir güç üreten yeni DB11 V12 AMR, 0'dan 100 kilometre hıza 3.7 saniyede ulaşabiliyor. GT, Sport ve Sport Plus adlı çoklu dinamik sürücü modları bulunan yeni DB11 V12 AMR, 8 vitesli otomatik ZF şanzımana, yeni elektrikli direksiyon sistemine sahip. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araç A.Ş.'nin Yeniköy'deki lüks Showroom'unda sergilenen DB11 V12 AMR, Onyx black' ve 'Quantum silver' olmak üzere 2 renk seçeneğine sahip. Aracın fiyatı ise 640 bin eurodan (yaklaşık 4.2 milyon lira) başlıyor.
- Ekonomi
- 03.06.2019
- Gazete
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