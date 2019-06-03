Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hayata geçirdikleri çalışmalar ile 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri destek sağladıklarını söyledi.

2014-2019 yılları arasında engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden idari para cezası olarak tahsil edilen tutarların yetkili komisyon tarafından kabul edilen projelere destek olarak aktarıldığını belirten Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Kendi işini kurma projesi kapsamında Bin 550 engelliye 63 milyon 276 bin TL, 888 eski hükümlüye de 22 milyon 864 bin TL Hibe Desteği sağladık. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik olarak 2019 yılı 2. Dönem başvurularımız ise başlamış olup, hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın projelerini 14 Haziran 2019 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor"



"Verilecek desteğin gayesi, engelli kardeşlerimizin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yolu ile rehabilitasyonlarına yardımcı olmak.'' diyen Bakan Selçuk, ''Proje sunmak isteyen vatandaşlarımız www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 14 Haziran 2019 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilirler" ifadesini kullandı.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri gibi çalışmalar yürütülüyor.