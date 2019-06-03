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  • 03.06.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:40

son durum: 3 Haziran , çeyrek, fiyatı ne kadar? ı rakamlar

bugün ne kadar oldu? Ramazan Bayramı arefe günü piyasalar yarım gün açık olacak. Yatırımcılar Ramazan Bayramı öncesinde altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki bugün , , ve tam oldu? İşte 3 Haziran ı altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret savaşı ve ABD'nin Meksika'ya ek gümrük vergisi getirme tehdidinin ardından yatırımcıların güvenli liman kabul ettikleri varlıklara yönelmesi sonucu iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 27 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,312.6 dolara kadar çıktıktan sonra yüzde 0.5 artıda 1,312.37 dolarda seyrediyor. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Haziran Pazartesi güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

3 Haziran Pazartesi günü gram altın 246,42 liradan alınırken, 246,47 liradan satılıyor.

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