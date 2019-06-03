Emekli maaşı promosyon ikramiyesi ne kadar? 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ek ödeme promosyon zam oranı! Bankaların promosyon yarısı kızıştı. 450 liraya varan promosyon kampanyalarla 700 liraya kadar çıkarken; emekliyi bankaya kazandıranlara da 100-125 lira veriliyor. Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. Kampanyalara göre, promosyon tutarı 700 liraya kadar çıkarken, bankaya emekli müşteri kazandıranlara da getirdikleri her emekli için 100-125 liraya varan ödeme yapılıyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Kimi bankalar 450 liraya varan promosyona ek fırsatlar sunarken, kimi de ödemeyi 600 liraya kadar çıkardı.