Türkiye'nin yatırımlarının önemli bir motivasyonu olan kamu özel sektör işbirliği kapsamında 242 proje hayata geçirildi. Bunların toplam yatırım tutarı 63,8 milyar dolar ve projelerin toplam sözleşme değeri yaklaşık 140 milyar dolar değerinde. Tüm dünyaya örnek olan model sayesinde dev projelere imza atıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 'Kamu-Özel İşbirliği Raporu'na göre, kamu-özel sektör iş birliği modeli, özellikle otoyol, köprü, havalimanı gibi altyapı yatırımları ile hastane gibi kamu hizmetlerinin sunumunda alternatif bir finansman modeli olarak önem taşıyor. Rapora göre, yapım aşamasındaki 32 projenin yatırım tutarı 40 milyar 360 milyon 770 bin lirayı buldu. Bu projeler arasında İstanbul Havalimanı başta olmak üzere, otoyol, şehir hastaneleri, limanlar ve gümrük altyapı tesisleri yer alıyor.