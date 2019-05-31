UBER son dakika yasaklandı mı? UBER XL bugün bitiyor mu? UBER sürücüleri dün akşam Ak Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Sürücüler bugün saat 12:00 itibariyle UBER'in faaliyetlerini sona erdireceğini ifade etti. Binali Yıldırım, "Çekilme kararını bundan çok önce aldılar. Size açıklamadılar." ifadesini kullandı. UBER'in artık Türkiye'de sadece sarı taksi çağırma hizmeti vereceği ifade ediliyor. Beş yıldır UBER'in Türkiye'de hizmet verdiğini belirten sürücüye karşı Binali Yıldırım ise, UBER'in yaklaşık bir yıldır vergi vermeye başladığını belirtti. Yıldırım, "Bunlar bu kararı şimdi almamıştı, bunlar bu kararı çok önce almıştı. Normalde bu kararı sizinle paylaşması gerekiyordu. Size karşı dürüst davranmadı. Bir yıl oldu vergi vermeye başladı. Ben olayı biliyorum, bana bir şey anlatmayın. Sizleri de biliyorum, adamları da biliyorum. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz" dedi.

UBER sürücüleri sistemin kapanmasından bir gün önce Binali Yıldırım ile görüştü

UBER'in Türkiye'den çekilme kararı alması ve sistemin yarından itibaren kapatılacağını öğrenen sürücüler, sahur vaktinin ardından AK Parti İstanbul İl Binası önünde, AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile görüştü. Sistemin yarından itibaren kapatılacağı ve sorunlarını aktararak mağdur olduklarını dile getiren sürücüler, Yıldırım lehine slogan attı.

Bugün son çalışma günleri olduğunu belirten sürücüler, yarın saat 00.00'dan sonra sistemlerinin kapanacağını ve kaçak duruma düşeceklerini belirtti.

"UBER, VERGİ VERMEYE BAŞLAYALI BİR SENE BİLE OLMADI"

Beş yıldır UBER'in Türkiye'de hizmet verdiğini belirten sürücüye karşı Binali Yıldırım ise, UBER'in yaklaşık bir yıldır vergi vermeye başladığını belirtti. Yıldırım, "Bunlar bu kararı şimdi almamıştı, bunlar bu kararı çok önce almıştı. Normalde bu kararı sizinle paylaşması gerekiyordu. Size karşı dürüst davranmadı. Bir yıl oldu vergi vermeye başladı. Ben olayı biliyorum, bana bir şey anlatmayın. Sizleri de biliyorum, adamları da biliyorum. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz" dedi.

"UBER'E 10 TAKSİ KAYITLI"

Sürücüler adına AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile konuşan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, ticari taksilerin kullandığı mobil uygulamanın UBER sistemi olduğunu, önerilmesi ya da geliştirilmesi halinde yerli yazılım kullanmak istediklerini belirtti.

Sürücüler, "Yedi katımız yolculuk yapıyorlar, UBER'i istemiyoruz diyorlar ama çağırın iki dakikaya sarı taksi burada. Şu anda minibüslerin yaptığı yolculuk haftada 10 bin, taksicilerin yaptığı ise haftada 70 bin. Şu anda 10 bin taksi plakası UBER'de kayıtlı" diye konuştular.

Bu işe çözüm üretmek zorunda olduklarını dile getiren Yıldırım ise, "Elin adamı karar vermiş, 'çekileceğim' diye. Yarın iki tane daha yanında adam getir, bu işlerle ilgili hazırlığınızı yapın, getirin bana. Arkadaşlar UBER var ya da yok, önemli değil. Siz bana lazımsınız. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde yaşayacağız, geleceğimiz de ortak, sevincimiz de ortak, üzüntümüz de ortak. Yarın çalışın, öbür gün gelin bana o işi konuşalım. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

UBER 5 YILDIR TÜRKİYE'DE

Kurulduğu 2009 yılından beri, faaliyet gösterdiği şehir ve ülke sayısını sürekli artıran Uber, bugün 80'den fazla ülkede ve 650'ye yakın şehirde faaliyet gösteriyor.

Son olarak 3.1 milyar dolara Orta Doğulu rakibi Careem'i bünyesine katarak ses getiren şirket, Türkiye'de de 2014 yılından bu yana hizmet sunuyor.

ABD merkezli şirket, özellikle 2016 yılından bu yana ise hakkında açılan davalar ve 'korsan' taşımacılık yaptığı iddiaları ile dünyada olduğu gibi Türkiye'de de taksicilerin hedefinde bulunuyor.

VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

Öyle ki, taksici esnafı şirketin vergisiz çalıştığını ve haksız kazanca yol açtığını iddia ederken, Uber ise sadece mobil uygulama üzerinden aracılık yaptığını ve kendi sistemine bağlı çalışan şoförlerin gelir vergisi ödediği şeklinde kendini savunuyor.

İşin aslına bakıldığında ise, Uber'in sistemine dahil olan minibüs sahiplerinin belediye ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan yetki belgeleri ile faaliyetlerini sürdürdüğü görülüyor. Bu kapsamda, Uber'e kayıt olarak taşımacılık yapanlar, kurdukları turizm şirketleri üzerinden gelir vergilerini ödüyor.

Fakat, 'XL' araçlardan yüzde 20 oranında komisyon alan Uber, bu tutarı Türkiye'deki şirketi üzerinden almadığı için yakın bir zamana kadar herhangi bir gelir gösteremiyordu ve neticede aldığı komisyonun vergisini de ödemiyordu.

Şirketten bir süre önce yapılan açıklamada ise, e-fatura sistemine geçildiği ve bununla birlikte de KDV'nin ödenmeye başlandığı belirtilmişti.

Taksiciler ile Uber arasında karşılıklı suçlamalar ile devam eden dava süreci ise halen sonuçlanmış değil.

YOLA SARI TAKSİ İLE DEVAM EDECEK

Uber'in satın aldığı Careem ise, mobil uygulamasına sarı taksileri dahil ederek, yolcu ile taksiciyi kendi mobil platformunda buluşturarak Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Taksiciler ile herhangi bir sorunu bulunmayan Dubaili firma, taksiciler ile davalık olan Uber'e satılmasından sonra taksi esnafının yeni hedefi haline gelmiş durumda.

Şimdi ise, Türkiye'de tartışılan XL hizmetine son vereceği iddia edilen Uber'in, yeni dönemde sadece sarı taksiler üzerinden hizmet sunması ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Bu kapsamda, Amerikalı firmanın Türkiye'de yoluna Careem üzerinden devam etmesi sürpriz olmayacaktır.