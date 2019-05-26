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Taksicilerin UBER sevinci

Taksicilerin UBER sevinci
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, kendilerinin devletten ihale ile plaka satın alarak, taksicilik yaparken Uber'in bu emeği, ekmeği ve sermayelerini yok saydığını belirtti. , "Sayın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz.. Haziran'da taksimetreye zam gelecek olması da esnafı rahatlatır" dedi.

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