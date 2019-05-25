GÜZEL BİR ESER:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daydı. Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verilen hutbenin ardından cuma namazını kıldı. Namazın ardından Erdoğan, caminin açılışını yaptı. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:
Bu külliyeyi maksadına uygun olarak kullanmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Gerçekten güzel bir eser, Eyüpsultan'a kazandırılmış oldu. Özellikle Torun ailesinin bu sadaka-i cariyesini Rabbim kabul etsin. Burası yoğun bir şekilde gelişiyor. Bizim Osmanlı'dan beri kültürümüz şudur; önce merkezimizde camilerimiz, mescitlerimiz yer alır. Ondan sonra binalar onlarla gelişir. Burası da şu anda o minvalde diyemeyeceğim ama buraya önce binalar, sonra Hacı Osman Torun Camii yapıldı. Fakat külliye, gerek erkek, gerek bayan mescidi ile gerekse konferans salonuyla adeta bir külliye gibi burada faaliyette bulunacak.
DEMOKRASİ ZAFERİ:
Şimdi önümüzde bir ay sonra sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Değil mi? Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım.
ÖTV'DE İNDİRİM SÜRESİ UZAYABİLİR
Başkan Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'a katıldı. Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırladıklarını hatırlatarak, "Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz" dedi.
ÇALANIN SUÇU YOK MU
Erdoğan, Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı olmadığını belirterek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: İstanbul halkının 212 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık. Peki oyları çalanın suçu yok mu?
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