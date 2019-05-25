

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daydı. Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verilen hutbenin ardından cuma namazını kıldı. Namazın ardından Erdoğan, caminin açılışını yaptı. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

Bu külliye yi maksadına uygun olarak kullanmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Gerçekten güzel bir eser, Eyüpsultan'a kazandırılmış oldu. Özellikle Torun ailesinin bu sadaka-i cariyesini Rabbim kabul etsin. Burası yoğun bir şekilde gelişiyor. Bizim Osmanlı'dan beri kültürümüz şudur; önce merkezimizde camilerimiz, mescitlerimiz yer alır. Ondan sonra binalar onlarla gelişir. Burası da şu anda o minvalde diyemeyeceğim ama buraya önce binalar, sonrayapıldı. Fakat külliye, gerek erkek, gerek bayan mescidi ile gerekse konferans salonuyla adeta bir külliye gibi burada faaliyette bulunacak.Şimdi önümüzde bir ay sonra sandık var.İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Değil mi? Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız.