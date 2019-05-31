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  • 31.05.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 11:43

Köprü geçişlerine yeni düzenleme! Teklif kabul edildi

İstanbul'da Boğaz Köprülerini kullanabilecek araçlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilen düzenlemeye göre 'nden geçmesi yasak olduğu için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler köprüyü kullanabilecek.

Köprü geçişlerine yeni düzenleme

Boğaz Köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Buna göre 'nden geçmesi yasak olduğu için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler köprüyü kullanabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, boğaz köprülerinden kaçak geçişlerle ilgili mecliste kabul edilen teklifin ardından yeni düzenleme yoluna gitti. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis vs) geçebilecek.

Daha önce köprüyü kullandığı için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler de artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek. Yavuz Sultan Selim köprüsünden ise tüm motorlu araçlar geçiş yapabilecek.

NE OLMUŞTU?
Köprüden kaçak geçtikleri gerekçesiyle binlerce kişiye toplamda yaklaşık 310 milyon lira ceza kesilmişti. Cezaların kendilerine geç tebliğ edildiğini ve bu süreçte mağdur olduklarını iddia eden vatandaşlar konu ile ilgili yetkililer ile görüşmüştü.

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